THUR. MARCH 23

Bluegill— Soulshine Duo

Blues Tavern— Doobious, 8:30p

Cockeyed Charlie’s— JJ

Felix’s— Jeri

Flora Bama— Dave McCormick, 2p// Rusty Tabor, 5p/// Mark Sherrill, John Joiner, Chris Newbury and Mel Knapp, 6p/// Tyler Mac Band, 6p//// Hung Jury, 10p//// Kyle Wilson Trio, 10:15p//// Lee Yankie and the Hellz Yeah, 10:30p

Lulu’s— Lefty Collins, 5p

Manci’s— Phil and Foster, 7p

The Merry Widow— Glass Mansions, Phil & the Blanks, 9p

Moe’s BBQ (Mobile) — Stereo Dogs w/Clark Shaw Jazz Band, 6p

Tacky Jacks (Orange Beach) — Matt Slowik, 6p

Wind Creek Casino— Michael Stacey Band, 8p

FRI. MARCH 24

All Sports Bar & Billiards— DJ Markie Mark, 10p

Big Beach Brewing— Phil and Foster, 6:30p

Bluegill— Lee Yankie, 12p// Cary Laine Duo, 6p

Blues Tavern— Ric McNaughton Band, 9p

Crooked Martini—Tommy Morse Band, 9p

Felix’s— Light Travelers

Flora Bama— Jay Hawkins Duo, 1p// LeaAnne Creeswell Duo, 2p/// Logan Spicer, 4p//// Jack Robertson Show, 5:30p//// Big Muddy, 6p//// Johnny Barbato Trio, 6p//// Mel Knapp, 6p//// Rusty Tabor, 9p//// Mario Mena Band, 10p//// Brian Hill Trio, 10:15p//// Anthony Orio Band, 10:30p

Hard Rock (Center Bar) — Perkins Road, 9p

Listening Room— The Krickets

Lulu’s— Albert Simpson, 5p

Manci’s— Robert Sully, 7:30p

The Merry Widow— Eleemnts: Beat Battle, 9p

Moe’s BBQ (Daphne) — Jeri, 8p

Moe’s BBQ (Foley) — 3 Bean Soup

Moe’s BBQ (Mobile) — Robert Lee, 6:30p

O’Daly’s— Gene Murrell, Tony Edwards and David White, 10p

Old 27 Grill— Jimmy Lee Hannaford, 6:30p

Soul Kitchen— Honey Island Swap Band, 9p

Tacky Jacks (Gulf Shores)— Alexa Burroughs, 5:30p

Tacky Jacks (Orange Beach) — Damien Lamb Duo, 5p

Wind Creek Casino— Fortag, 9p

SAT. MARCH 25

Alchemy— Mobtown Revival, 10p

Big Beach Brewing— The Chillbillies, 6:30p

Bluegill— David Chastang, 12p// Lucky Doggs, 6p

Blues Tavern— Taylor Made Blues Band, 9p

Cockeyed Charlie’s— DJ Chill, 10p

Felix’s— Abro Trio

Flora Bama— Jezebel’s Chill’n, 1p// Big Muddy, 2p/// Jay Hawkins Trio, 2p//// Lefty Collins, 4p//// Tim Kinsey, 5p//// Jack Robertson Show, 5:30p//// Al and Cathy, 6p//// Josh Buckley Band, 6p//// Logan Spicer and Tony Ray Thompson, 9p//// Brian Hill Band, 9:30p//// Johnny Hayes and the Loveseats, 10p//// Rusty Tabor, 10:15p//// Anthony Orio Band, 10:30p

Hard Rock (Center Bar) — Perkins Road, 9p

Listening Room— Eric Erdman

Lulu’s— Albert Simpson, 5p

Manci’s— Causeway Queens, 7:30p

Moe’s BBQ (Mobile) — Matt and Sherry Neese, 6:30p

Saenger— Matisyahu

Soul Kitchen— Jeezy, Lil Durk, 8p

Tacky Jacks (Gulf Shores)— Jimmy Lee, 12p// Three Bean Soup, 5:30p

Tacky Jacks (Orange Beach) — Marty McIntosh, 11a// Retrobution, 6p

Traders— Journey to MArs

Wind Creek Casino— Fortag, 9p

SUN. MARCH 26

Big Beach Brewing— Davo, 3p

Bluegill— Jamie Adamson, 12p// Fortag, 6p

Felix’s— Bobby Butchka

Flora Bama— Smoky Otis Trio, 12p// Alabama Lightning, 1p/// Songs of Rusty, 1p//// Zachery Diedrich, 2p//// Christina Christian, 5p//// Kim Carson and the Real Deal, 5:30p//// Perdido Brothers, 6p//// Josh Buckley Band, 9:30p//// Jay Williams Band, 10p//// Jezebel’s Chill’n, 10:15p

Frog Pond— Grayson Capps, Sugarcane Jane, Lilly Hiatt, John Abney, Sergio Webb, Corky Hughes, 2p

Lulu’s— Greg Brown, 1p// Delta Reign Duo, 5p

Old 27 Grill— Lisa Zanghi, 11:30a

Tacky Jacks (Gulf Shores)— Lisa Christian, 2p

Tacky Jacks (Orange Beach) — Gerry Gambino Duo, 11a

MON. MARCH 27

Felix’s— Bryant Gilley

Flora Bama— Gove Scrivenor, 2p/// Tim Kinsey, 5:30p//// Cathy Pace, 6p//// Whyte Caps, 10p//// Petty and Pace, 10:15p

Lulu’s— Brent Burns, 5p

The Merry Widow— Giantology, Cyster Sister, Hibachi Stranglers, 8p

TUE. MARCH 28

Bluegill— Quintin Berry

Butch Cassidy’s— Mac Water

Cockeyed Charlie’s— Jordan Bramblett

Felix’s— Bobby Butchka

Flora Bama— T. Bone Montgomery, 2p// Jay Hawkins Duo, 5:30p/// Perdido Brothers, 6p//// Zachery Diedrich Duo, 9:30p//// JoJo Prez, 10p//// Mario Mena Duo, 10:15p

The Hot Spot— Brent Burns, 5p

Listening Room— Team Super Liam ft. Acoustic Punch

Lulu’s— Ronnie Presley, 5p

Moe’s BBQ (Daphne) — Anna McElroy, 6p

WED. MARCH 29

Bluegill— Ross Newell

Blues Tavern— McBros, 8p

Felix’s— Jimmy Lumpkin Duo

Flora Bama— Neil Dover, 2p// Johnny Barbato, 5:30p/// Rhonda Hart and Jonathan Newton, 6p//// Lee Yankie Trio, 9:30p//// Jay Williams Band, 10p//// Shane Owens Trio, 10:15p

Listening Room— Charlie Mars

Lulu’s— Jon Cowart, 5p

The Merry Widow— Reverend Horton Heat W/ Unknown Hinson & The Goddamn Gallows, 7p

Shipp’s Harbour Grill— Brent Burns, 5p