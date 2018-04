Please send upcoming music to [email protected] by MONDAY before Wednesday’s paper.

WED. APR 11

Bluegill— Matt Neese

Boudreaux’s Cajun Grill— Ryan Balthrop, 6p

Brickyard— Delta Smoke

Cockeyed Charlie’s— Karaoke with JJ

Felix’s— Sugar Cane Jane

Flora Bama— Neil Dover, 2p // Rhonda Hart Duo, 6p /// Tony Ray Thompson, 8p //// Rusty Tabor, 10:15p

Lulu’s— Adam Holt, 5p

Advertisements

THURS. APR 12

Bluegill— Sergio Rangel Duo

Blues Tavern— McNab Bros

Boudreaux’s Cajun Grill— David Chastang, 6p

Brickyard— Yellowhammer

Callaghan’s— Bobby Butchka

Cockeyed Charlie’s— DJ JJa

Felix’s— Lee Yankie Duo

Flora Bama— Jim Newton & Jonathan Newton, 2p // Rusty Tabor, 5p /// Dueling Pianos, 5:30p //// Mark Sherrill, Chris Newbury, James Daniel & Jose Santiago, 6p ///// Red Clay Strays, 10p ////// Kyle Wilson Duo, 10:15p

Lulu’s— Bat, 5p

Manci’s— Ross Newell

McSharry’s— Southern Star, 7p

The Merry Widow— Airpark, 8p

Off The Hook— Sugar Babies Karaoke

Veets— Dale Drinkard, Jr. 8p

FRI. APR 13

Alchemy— The Handsome Scoundrels

Belle Fontaine Sand Bar— Texarkana, 8p

Big Beach Brewing— Andrew Ellis

Bluegill— Lee Yankie, 12p // DOTC 6p

Blues Tavern— Doobious

Boudreaux’s Cajun Grill— Matt Neese Duo, 6p

Brickyard— Magnolia Bayou & The Cordovas

Cockeyed Charlie’s— DJ Chill\

Cortland’s Pizza Pub— OverTime’s American Built Tour, 9p

Fairhope Brewing— Flow Tribe

Felix’s— Soulshine

Flora Bama— Bat, 2p // Rusty Tabor, 4p /// Jack Robertson Show a.k.a. Big Earl 5:30p //// Johnny B Trio, 6p Mason Henderson, 6p ///// Rebecca Barry & Bust, 6p ////// Gregory Lyons, 8p /////// Foxy Iguanas, 10p //////// Hung Jury, 10p ///////// Tony Ray Thompson, 10:15p ////////// Oliver’s Twist, 10:30p

Hard Rock (Center Bar) — DJ Avelon 11p // DJ D-Funk, 9:30p

Hard Rock (Live) — Radio, Inc 9:30p

IP Casino— The Temptations and the Four Tops, 8p|

Listening Room— Lisa Mills, Frankie Boots, Brenda Bledsoe

Lulu’s— Jeri, 5p

Manci’s— Modern Eldoradoes

McSharry’s— DJ Embezzle, 10p

The Merry Widow— Of Montreal, 9p

Moe’s BBQ (Daphne) — C Dub and the Money Monies

Moe’s BBQ (Mobile) — Phil & Foster

O’Daly’s— Dumpstaphunk, 10p

Off The Hook— Keith “The Mailman” Burns

Sahara Club— Funkhouse Fever Trio, 8p

Soul Kitchen— Corey Smith, Noah Guthrie, 8:30p

Tacky Jacks (Orange Beach) — Hippy Jim, 6p

SAT. APR 14

Alchemy— Glass War, The Hallers, South Carlen, and Strange Her Saturday

Belle Fontaine Sand Bar— Hunter Landry, 6p // Texarkana, 8p

Big Beach Brewing— T-Bone Montgomery & Mac Walter, 3p // Grayson Capps, 6:30p

Bluegill— Robert Lee, 12p // Matt Neese Trio, 6p

Blues Tavern— Soul River Levee

Boudreaux’s Cajun Grill— Adam Holt, 6p

Brickyard— Yeah Probably & New Respects

Cockeyed Charlie’s— DJ EmBezzle

Felix’s— Grits N Pieces

Flora Bama— Dave McCormick, 1p // Jo Jo Pres, 1p /// Cat Rhodes & the Truth, 2p //// Rusty Tabo, 2p ///// Robert Sully, 4p ////// Dave Chastang, 5p /////// Jack Robertson Show a.k.a. Big Earl, 5:30p //////// Al & Cathy, 6p ///////// Kyle Wilson, 6p ///////// Smokey Otis Duo, 8p ////////// Ryan Balthrop & Friends, 10p /////////// Bruce Smelley Duo, 10:15p /////////// Jared Ashley, 10:30p

Hard Rock (Center Bar) — DJ Avelon 11p // DJ D-Funk, 9:30p

Hard Rock (Live) — Queensryche, 8p

IP Casino— Bush, 8p

Listening Room— Eric Erdman, Abe Partridge, Jamell Richardson

Lulu’s— Kyle Brady, 5p

Manci’s— Jimmy Lumpkin & The Revival

McSharry’s— DJ Shadow, 10p

The Merry Widow— Boyfriend, 8p

Moe’s BBQ (Daphne) — Phil & Foster

Moe’s BBQ (Mobile) — Robert Lee

Moe’s BBQ (Semmes) — Charlie Wilson Duo

O’Daly’s— Delta Rae

Off The Hook— Melissa Robertson

Saenger— The Black Jacket Symphony: Guns N’ Roses Appetite for Destruction

Tacky Jacks (Gulf Shores)— Strickly Isbell, 5:30p

Tacky Jacks (Orange Beach) — Mack Walters, 12p

Top of the Bay— Philo, 10p

Veets— Sucker Punch, 9p

The Wharf— Styx and REO Speedwagon w/Don Felder

SUN. APR 15

Bluegill— Jimmy Lumpkin, 12p // Yeah Probably, 6p

Brickyard— The Prescriptions & Delta Smoke

Callaghan’s— Forest Fire Gospel Choir, Charley Crockett

Felix’s— Jamie Adamson

Flora Bama— Smokey Otis Trio, 12p // Rusty Tabor, 1p /// Songs of Rusty McCugh, 1:30p //// Al & Cathy, 2p ///// Dave McCormick, 5p ////// Ja Rhythm, 5:30p /////// Perdido Brother, 6p //////// Lee Yankie & The Hellz Yeah ///////// Mario Mena Duo, 10:15p

Frog Pond— Grayson Capps, Nikki Talley, Abe Partridge, Adam Faucett

Listening Room— Molly Thoma,s Jimmy Lumpkin, Laurie Anne Armour

Lulu’s— Light Travelers 5p

Manci’s— Molly Thomas & The Rare Birds

The Merry Widow— Lee Bains III & the Glory Fires, 8p

Off The Hook— Open Mic with Nori Hendrix

Saenger— Travis Tritt

Soul Kitchen— J. Roddy Walston & The Business, Great Peacock, Johnny No, 7p

Tacky Jacks (Gulf Shores)— Lisa Christian, 2p

MON. APR 16

Boudreaux’s Cajun Grill— Matt Neese, 6p

Felix’s— Ryan Balthrop

Flora Bama— Gove Scrivenor, 2p // Open Mic w/Cathy Pace, 6p /// Mario Mena, 8p //// Petty & Pace, 10:15p

Lulu’s— Brent Burns, 5p

TUES. APR 17

Bluegill— Mobile Big Band Society

Boudreaux’s Cajun Grill— Ryan Balthrop, 6p

Butch Cassidy’s— Jerry Powell

Cockeyed Charlie’s— Karaoke with Jordan Bramblett

Felix’s— Bobby Butchka

Flora Bama— T-Bone Montgomery, 2p // Al & Cathy, 5:30p /// Perdido Brother, 6p //// Hung Jury, 10p ///// Kyle Wilson Duo, 10:15p

Lulu’s— Lefty Collins, 5p

Moe’s BBQ (Mobile) — Chad Parker